В России предупредили о возможном новом обвале нефти

Затяжной характер пандемии коронавируса в мире может снова привести к падению стоимости нефти. Об этом говорится в докладе российского Центробанка о денежно-кредитной политике.

«Более продолжительное и масштабное, чем заложено в базовом сценарии, распространение коронавируса в России и других странах может привести к повторному введению некоторых ограничений или длительному сохранению текущих ограничительных мер во второй половине 2020 года», — цитирует ТАСС выдержки из документа.

По оценке регулятора, в этом случае стоимость нефти может оказаться значительно ниже траектории, заложенной в базовый сценарий, несмотря на усилия ОПЕК+ по сдерживанию избыточного предложения.