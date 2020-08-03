Нетаньяху: «Ударим по любому, кто нас атакует»

Израиль нанесет удар в ответ на любое нападение на него, и этот принцип распространяется на всех атакующих, заявил, выступая в Кнессете, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, перечислив последние инциденты на границах с Сирией 3 августа и Ливаном 27 июля, а также запуск ракеты из сектора Газа 2 августа.

"Мы ударим по любому, кто попытается атаковать нас, и этот принцип применим ко всем, кто нас атакует", - приводит ТАСС слова израильского премьера.

"Армия Израиля пресекла попытку установки взрывных устройств на сирийском фронте. Вчера мы приняли меры в отношении огня из сектора Газа. Когда речь идет о безопасности, мы не отдыхаем ни секунды", - добавил Нетаньяху, отметив, что "еще остается и вопрос с Ливаном".

В ночь на 3 августа четыре боевика, устанавливавших взрывные устройства у забора безопасности на Голанских высотах у границы с Сирией, были убиты в результате удара израильских военных, заявила армейская пресс-служба. Вечером 2 августа из Газы была выпущена ракета по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", в ответ израильские истребители атаковали военные цели движения ХАМАС в секторе. 27 июля армейская пресс-служба сообщила, что военные предотвратили проникновение группы вооруженных боевиков в районе границы с Ливаном.