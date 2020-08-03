Самолет многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали совершил жесткую посадку в аэропорту Гао. Об этом сообщается на сайте миссии.

На борту находились четыре сотрудника ООН, а также семь членов экипажа. "По предварительным данным, один член экипажа получил серьезные травмы, 10 человек – легкие ранения. Самолет получил значительные повреждения", – цитирует Gordon заявление.

Между тем РИА Новости со ссылкой на посольство РФ сообщает, что на борту самолета миссии ООН было семь россиян. По последним данным посольства России в Мали, никто тяжело не пострадал.