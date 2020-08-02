Пандемия спровоцировала экономическую катастрофу во Франции

Коронавирус спровоцировал экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны. Удар был нанесен по всем отраслям промышленности и бизнеса, сообщает «ИноСМИ».

Страна стала одним из лидеров «антирейтинга» еврозоны по основным показателям. Во втором квартале ВВП Франции упал на 13,8 процента, также сократилось потребление (на 11 процентов), упали инвестиции (на 17,8 процента) и экспорт (на 25,5 процента).

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует, что ВВП в 2020 году сократится на 11 процентов.

Серьезные убытки понесли местные компании. Так, автопроизводитель Renault в первом квартале потерял 7,3 миллиарда евро, нефтегазовая компания Total - 8,4 млрд долларов. По мнению экспертов, восстанавливаться французской экономике придется минимум два года. Ожидается, что безработица достигнет исторического максимума в 11,5 процента к середине 2021 года. Аналитики винят в этом жесткий карантин, который продлился в стране около двух месяцев.