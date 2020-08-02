Еще в конце февраля, когда стало очевидно, что Иран вслед за Китаем становится еще одним очагом распространения коронавируса, выражались сомнения, что Тегеран дает объективную картину происходящего. Многие мусульманские паломники из соседних стран заразились в местах святого поклонения шиитов, прежде всего в городе Куме, а парламентские выборы, прошедшие 21 февраля и 17 апреля, сильно усугубили ситуацию. Новруз, когда жители городов поехали в глубинку к родственникам, тоже сыграл свою трагическую роль.

Информация, полученная британскими журналистами от своих источников, тоже не может считаться исключительно точной: это правительственные данные, которые основываются на результатах ограниченного тестирования. Но и она показывает, что к 20 июля от COVID-19 в Иране умерло почти 42 тысячи человек, вопреки официально обнародованной цифре в 14 405 смертей, то есть почти в три раза. Заболевших насчитывалось к этой дате 451 024, что в два раза больше, чем сообщалось: 278 827. В пиковые дни марта публикуемая информация об умерших отличалась от настоящей в пять раз.

Кроме того, первый человек в Иране умер от коронавируса, оказывается, еще 22 января. К 19 февраля, когда власти заявили о первой смерти в результате эпидемии, число жертв уже составляло 52 человека. К 20 июля больше 8 тысяч человек умерли в Тегеране, 1 419 – в Куме, где самый высокий показатель смертности на душу населения.

Сомневаться в достоверности данных, полученных Би-би-си от анонимного источника, не приходится: пересланная база содержит детальную информацию о пациентах по всем больницам страны, включая показатели состояния здоровья и время пребывания на стационаре. У журналистов была возможность проверить точность на случаях с конкретными людьми, как перенесшими заболевание, так и умершими. Мотивы анонима понятны: пролить свет на действительное положение вещей. Тем более что сейчас в Иране поднимается новая волна эпидемии, поскольку в конце мая карантинные меры были ослаблены, чтобы окончательно не угробить и без того слабо дышащую под санкциями экономику.

Понятно, что ни одно правительство не хочет выглядеть неэффективным в глазах мира и своих граждан, а также стремится погасить панику населения, уверяя, что неприятности под контролем и скоро вообще прекратятся. Но отсутствие правды искажает картину и препятствует правильному и точному реагированию на проблему, а у граждан исчезают остатки доверия к власти. И это при том, что до конца пандемии еще очень далеко, и каково будет количество новых жертв, пока никому не известно. У выживших будет много вопросов к официальному Тегерану.