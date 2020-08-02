Отдел международной политики 00:46

Застывшая смола сосен эпохи динозавров с течением миллионов лет становилась предметом вожделения ювелиров, которые изготавливали украшения, считавшиеся не только заветным талисманом для покупателя, но и обладавшие целительными свойствами. Известен сюжет: где-то в джунглях Доминиканы, в нелегальной подземной шахте найден кусок «солнечного камня», в котором заключен комар, напитавшийся кровью динозавра. Палеонтолог Хаммонд выделил из него ДНК вымершего миллионы лет назад монстра и начал клонировать животное. С этого начинается знаменитый фильм «Парк Юрского периода», благодаря которому в 90-е годы прошлого века на Западе начался бум на изделия из янтаря.

В странах Балтии и Польше довольно давно, еще в годы коммунистической власти, янтарь был основным видом сувениров и украшений. Приезжавшим на берега Балтийского моря на отдых было престижно приобрести ожерелья, серьги или кольца с янтарем. Впрочем, «солнечный камень» пользовался немалым спросом еще во времена Римской империи. Известно, что большим любителем янтаря был император Нерон. В его времена фигурка из этого материала могла стоить дороже раба-невольника. А вот уже во втором десятилетии XXI века — в 2014-2016 годах взрыв моды на янтарь спровоцировали китайцы, взвинтив цены на рынке этого товара на 1000 процентов. Об этом напоминает издание Business Insider. Но не все так просто с притягательным «солнечным камнем». И по сей день, как и во многих других отраслях с большим процентом прибыли, существует «черный рынок» янтаря. Впрочем, как и массовое производство подделок. Есть проблема, связанная с экологией, в зависимости от способа добычи этого сырья для ювелиров. В погоне за получением все больших его объемов уничтожается природа в ряде регионов. В больших количествах его получают из земли открытым способом в российском Калининграде. Подобные карьеры есть и в других местах, не только на Балтике. Залежи янтаря на сравнительно небольшой глубине есть в Украине, где власти время от времени «накрывают» так называемых черных копателей и конфискуют товар у сети перекупщиков. В Польше появилась информация, что во время прокладывания канала через Вислянскую косу, здесь якобы нашли немалые запасы янтаря. Известны случаи, когда польские нелегальные ловцы янтаря используют сложную технику, закачивая в подземные слои воду под большим напором, после чего большое количество янтаря выбрасывается на поверхность. Браконьеры-копатели обычно делают это по ночам, а наутро в земле остаются зияющие провалы. Самих же разрушителей наутро не найти, они исчезли, вывезя сотни килограммов ценного сырья.

Вообще-то янтарь добывают во многих местах по свету. Но основными источниками «солнечного камня» являются балтийские страны и Доминиканская Республика. Самыми большими запасами обладает Калининградская область: здесь их, по некоторым оценкам, около 300 тысяч тонн. Самая большая шахта, залежи которой оцениваются в 1 миллиард долларов, находится в городке Янтарный в 40 километрах от Калининграда. Россияне считают, что это хранилище сокровищ будет эксплуатироваться еще 90 лет. Однако Калининградская фабрика янтаря, которая до 2009 года контролировалась государственным концерном «Ростех», находилась на грани банкротства. Именно из-за процветавшего конкурента - «черного рынка». Когда все же было сменено руководство, уволены прежние работники, набраны новые, введен контроль, в 2011 году в бюджете фирмы было более 1 миллиарда рублей. В то же время в 2019 году эта фабрика продала почти 468 тонн янтаря на сумму 44 миллиона долларов. Около 40 процентов продукции покупают зарубежные фирмы, 60 процентов — российские покупатели. Очевидно, что все еще развивается нелегальная добыча сырья, некоторые отчаянные головы даже начинают нырять у побережья Балтики в поисках «солнечного камня», часто расплачиваясь за такую смелость жизнью. Как мы уже упоминали, в погоне за столь выгодным сырьем в Украине в лесах на Волыни, в Житомирщине, Ровно появляются пейзажи как после бомбардировки. Они не отличаются от страдающего от военных действий Донбасса. По некоторым данным, нелегальная добыча составляла там от 70 до 350 тонн ежегодно, в то время как легальный такой бизнес составлял всего 2,5 тонны. Таким образом государство теряло от 230 до 500 миллионов долларов в год. Наконец, в конце 2019 года удалось принять новые правила регулирования этого рынка, которые предусматривают наказание за нелегальную добычу и продажу янтаря. Там обозначены существенные льготы по налогам для легально добывающих янтарь. Недавно состоялись электронные аукционы по получению лицензии на добычу. Интерес был большой, прибыль от торгов правом на освоение недр в течение 5 лет составила почти 1,5 миллиона долларов. В Польше залежи янтаря простираются по территории страны — от юго-востока через центр к берегам Балтики. По оценкам геологов, запасы его не столь велики, как в Калининграде и странах Балтии. Но все же это более 1,5 тысячи тонн. Однако добыча здесь ведется не столь активно, как у соседей, хотя финансовая ценность залежей оценивается в миллиарды долларов. Цена янтаря, как известно, различается в зависимости от цвета и его состояния. Самым дорогим камнем является тот, где есть инклюза — комар, муха, какое-либо иное насекомое, застрявшее в смоле миллионы лет назад. Хотя это бывает так не всегда — ювелир-дизайнер может сказать, можно ли будет такой экземпляр использовать в качестве сырья для будущего украшения.