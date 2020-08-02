Израиль нанес удар по сирийской армии

Самолеты Израиля нанесли удары по целям на юге Сирии, в районе Кунейтры, сообщило вечером в понедельник сирийское информагенство SANA. Через несколько минут пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила данную информацию, передает NEWSru.co.il.

В сообщении израильской армейской пресс-службы говорится, что в ответ на совершенную накануне вечером диверсию на границе военные истребители и вертолеты ЦАХАЛ нанесли удары по объектам армии Сирии на юге страны.

По информации SANA, в результате атаки никто из сирийских военных не погиб, причинен материальный ущерб.

В ночь на 3 августа на юге Голанских высот израильские военнослужащие ликвидировали группу боевиков в тот момент, когда они устанавливали взрывные устройства возле пограничного сооружения.