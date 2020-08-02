Ученые рассказали о простом способе снять стресс

Люди, склонные часто смеяться в течение дня, способны легче преодолевать стрессовые ситуации, а интенсивность смеха при этом значения не имеет. К такому выводу пришли специалисты Базельского университета, сообщает ТАСС со ссылкой на научный журнал PLOS ONE.

Во время исследования с участием 41 добровольца – студентов психологического факультета ученые в течение 14 дней отслеживали частоту и интенсивность своего смеха, причины смеха, стрессовые ситуации и собирали данные о физическом самочувствии добровольцев.

Оказалось, что в периоды частого смеха испытуемых стрессовые ситуации казались им менее значительными. При этом интенсивность смеха не играла роль при оценке стресса. Исследователи отметили, что в среднем люди смеются 18 раз в день. Чаще всего смех связан с общением и зависит от удовольствия, которое оно дарит. Частота смеха связана с полом человека – женщины смеются чаще.