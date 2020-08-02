В Британии разработали экспресс-тесты на коронавирус: результат за 90 минут

Как сообщает BBC, в стране начнут применять два новых аппарата, которые определяют наличие ДНК вируса в анализах. Оба прибора способны обработать образец анализов за полтора часа. Сегодня в британских больницах около трети образцов тестируется больше суток.

Первый тест анализирует образцы в поисках ДНК вируса и называется Nudgebox. Пять тысяч таких аппаратов установят в британских больницах уже в сентябре. В минздраве королевства рассчитывают, что они будут проводить до 15 тестов в сутки, причем вне лабораторных условий. За два месяца, то есть до наступления зимы, с их помощью можно будет протестировать на коронавирус 5,8 млн человек.

На следующей же неделе в лондонских больницах появится почти полмиллиона новых аппаратов под названием LamPORE, разработанных оксфордширской компанией Oxford Nanopore. Эти аппараты уже используются в нескольких лондонских больницах, но пока не применялись широко.

Приборы LamPORE изготавливают в двух вариантах - мобильный MinION может применяться в полевых условиях, например, в импровизированной лаборатории рядом с очагом вспышки коронавируса, он может анализировать до двух тысяч образцов в день. Стационарный GridION мощнее, анализирует до 15 тыс. образцов в день, но не может применяться вне полноценной лаборатории.

Оба аппарата диагностируют и обычный грипп, и могут отличить его от коронавируса.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок уверен, что появление новых аппаратов для тестирования на COVID-19 - "большой шаг вперед" для системы здравоохранения. Новые аппараты будут применять в том числе в школах и районах, где "нужно протестировать людей без симптомов, чтобы понять, где скрывается вирус", сказал он.