Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 02:34

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обещал объявить имя «№2» в свой избирательный тандем еще к 1 августа. Потом он отложил принятие решения до конца текущей недели. А теперь, как выясняется, имя этого человека, скорее всего, будет объявлено лишь накануне или во время съезда демократов, который будет проходить с 17 по 24 августа в Милуоки, штат Висконсин.

Вопрос о том, кого Байден возьмет в свою команду, чрезвычайно интересует американцев, как сторонников демократов, так и их противников-республиканцев. Дело в том, что 20 ноября Байдену исполнится 78 лет. До этого самым старым президентом был Рональд Рейган, которому было 74 года. Но он тогда – в 1985-м году был переизбран на второй срок, а Байден еще лишь подступает к первому. И его соотечественники испытывают вполне оправданные сомнения в том, что он сможет дойти в силу возраста и очевидных признаков старческого слабоумия до этого второго срока. «Выборы вице-президента в этом году приобретают значительно большую важность, чем прежде, - говорит профессор вашингтонского American University Дэвид Бейкер. - И тот, кого он возьмет к себе вторым номером, возможно станет кандидатом в президенты через четыре года». Сам Байден еще во время демократических праймериз весной допустил, что будет президентом одного срока или даже может сойти с дистанции во время срока первого. И тогда же он сообщил нации, что изберет себе в напарницы женщину. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Может, это была некая импровизация, и теперь Байден сожалеет об этом: в числе демократов немало не старых представителей сильного пола, особенно из числа губернаторов, которые мужественно вели себя во время пандемии коронавируса, и теперь кто-то из них мог бы маршировать на выборы вместе с главным кандидатом. Выбор, казалось бы, имелся и среди представительниц пола слабого. С самого начала список Байдена включал в себя около дюжины кандидаток-сенаторов, мэров, экс-политиков федерального уровня. Однако после того, как в стране вспыхнула расовая революция, от Байдена стали требовать, чтобы он выбрал себе в напарницы темнокожую. И шорт-лист бывшего вице-президента сократился наполовину. Правда, сам претендент на Белый дом на этот раз не допустил очередной оплошности и не пообещал сделать свой выбор только на афроамериканке. И потенциальным «вторым номером» пока еще остается сенатор, представляющая либеральный штат Массачусетс, 71-летняя Элизабет Уоррен, которая была соперницей Байдена на праймериз, но проиграла ему.

«Неважно, что она белая, - говорят те, кто проталкивает именно ее кандидатуру, - черные и так будут за тебя, босс, а Уоррен сможет привлечь на нашу сторону немалую часть левого электората». Имеются в виду прежде всего молодые люди с университетским образованием, которые поддерживали на праймериз другого сенатора, защитника идей демократического социализма Берни Сандерса, а теперь, разочарованные его проигрышем, могут вообще не пойти на выборы. Но знающие люди из числа вашингтонских политологов в разговоре со мной говорят, что главных кандидаток у Байдена осталось только три, и все они темнокожие. Это калифорнийская сенаторша 55-летняя Камала Харрис, дитя уроженцев из Индии и Ямайки, бывшая советница Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс и член палаты представителей, калифорнийская демократка Карен Басс. Однако у каждой из них есть очевидные изъяны, которые ежедневно обсуждаются на страницах большой печати. Камала Харрис с ее несомненным ораторским талантом была «звездой» на первом этапе демократических праймериз. Но она допустила оплошность, начав слишком агрессивно нападать на Байдена. Если бы она знала, что тот будет рассматривать ее кандидатуру, то, вероятно, вела бы себя осмотрительнее, но уже поздно. Бывший сенатор Кристофер Додд, который входит в комитет по поискам напарницы Байдена, говорит тому, что Харрис должна была бы извиниться за свое неподобающее поведение. «У нее нет никаких угрызений совести, - считает Додд, - и это очень плохо». Кроме того, многим в команде Джо не нравится излишняя амбициозность Камалы. «Она рвется к власти, она очень хочет быть вице-президентом, но ее главная цель - стать хозяйкой Белого дома», - говорят о ней.

Главное достоинство у 55-летней Сьюзан Райс - большой политический опыт, в первую очередь, в международных делах: она занимала и ключевую должность помощницы президента по национальной безопасности, и представителя США в ООН. Кроме того, работала в непосредственном контакте с Байденом, когда тот был вице-президентом и у них были отличные деловые отношения. Не так давно Байден сказал, что он хотел бы видеть рядом с собой человека, с «которым ему было бы комфортно». Все решили, что он имеет в виду именно Райс. Но не все так просто. Райс в отличие от своих конкуренток никогда никуда не выбиралась, а для политика в Америке это большой недостаток. Кроме того, кому-то из демократических активистов режет глаз и некоторые личные качества и высказывания кандидатки. Так, в октябре прошлого года Райс появилась на телешоу вместе с другим чиновником команды Обамы, и они принялись обсуждать известного сенатора-республиканца Линдси Грэма. «Он кусок дерьма, - сказала о нем Райс. - И я могу повторить это». При этих словах она засмеялась прямо в камеру. «Дамы и господа, и это – вице-президент Соединенных Штатов?» - пишет на страницах Washington Post колумнист Дэна Милбэнк. – В то время как американцам нужно как никогда прежде утешение и спокойствие, для чего Байдену эта дама?» В последние несколько дней наиболее осведомленные эксперты в американской столице все чаще стали писать о третьей даме в трио - 66-летней Карен Басс. В палате представителей Басс возглавляет Black Caucus, организацию, которая борется за права чернокожих. В нынешних условиях эта деятельность за расовое равноправие является исключительно ценным качеством, приносящим немалые политические дивиденды.