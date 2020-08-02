Трамп: эпидемия отступает, вакцину получим в этом году
Эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19), в США отступает, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
"Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса. Обнадеживающий признак того, что вирус отступает", - цитирует ТАСС главу Белого дома.
Кроме того, Трамп заявил, что в США до конца года, вероятно, будет готова вакцина от COVID-19. "Мы идем к тому, чтобы получить вакцину в этом году", - сказал он, отметив, что в США при работе над вакциной "сочетают скорость работы и безопасность", передает Интерфакс.