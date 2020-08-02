Эйнулла Фатуллаев 04:28

Трагическая ситуация вокруг пандемии в мире, особенно в последние дни, наглядно продемонстрировала практически безукоризненную и четко выверенную стратегию, избранную азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в борьбе с новым мировым злом. Безусловно, речь идет о разыгравшейся трагедии в пределах всей планеты, чудом выдерживающей в последние полвека демографический взрыв, обусловленный системой ядерного паритета.

О философии проблемы Да, жажда мирового господства двух антагонистических систем вывело человеческое развитие на такой абсолютный уровень информационно-технологических революционных инноваций, что теория Гоббса «войны всех против всех» не выдержала испытание временем цивилизационного развития. И вопрос не в воплощении абсолютной мечты британского мечтателя – во многих государствах так и не достигли общественного договора, что могло разрешить главную проблему перенаселения. В марксистском понимании социального кризиса – избытком населения по отношению к средствам производства и к спросу на рабочую силу. Современный постлиберальный мир далек от совершенной формы демократического развития – социал-либерализма, достигнутого на пике либеральной постмодернистской глобализации, всемирной унификации на основе новой западной политической реформации. Социально-политическое и научно-технологическое развитие человеческой цивилизации достигло такой высочайшей механической совершенной формы, что иссякли творческие силы в самом обществе. Кульминация этого цивилизационного развития пришлась на эпоху господства западной транснациональной финансовой олигархии. И сопутствующему этому господству кризису перепроизводства и кризису перенакопления.

Главная проблема либеральной глобализации заключалась в унификации и абсолютной интеграции, нарушивших естественность и самодостаточность национальных социокультур, которым порой насильственным образом прививались культурологические парадигмы нового либерального века. Речь шла, скажем, о новой форме империализма – культурном империализме. Что вызвало ответную естественную реакцию – культурологический реваншизм. На нашей планете произошло нарушение равновесия. Реваншистским настроениям в патерналистских обществах с хрупкой государственностью, привязанным к чуждой им по своей природе либеральной западной системе, способствовал и последующий кризис и девальвация западных политических ценностей. Проснулась историческая память или генетический код. То есть вместо либерал-социализма скандинавского типа, которым грезили традиционалистские общества, мир столкнулся с угрозой либерал-империализма. Новые агрессивные войны за рынки сбыта, сулящую фантастическую прибыль углеводороды и сферы влияния, порожденные девальвацией западных ценностей и торжеством либерал-империализма, подтолкнули многие страны к ревизии самой либеральной модели. Автаркия и автократия стали своего рода защитными механизмами на пути всепроникающего либерал-империализма. Западный ценностный крах, вызывавший перманентные галопирующие экономические кризисы, вылился в глобальный политический пожар – на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке. В этом пожаре рухнула и единая либеральная западная интеграционная конструкция. Весь этот неожиданный хаотический процесс и привел к политическому регрессу – реставрации мирового порядка периода холодных войн с участием новых геополитических игроков, новому философскому восприятию проблем будущего политического развития, параличу и распаду регуляторов-гарантов мирового порядка, полному коллапсу системы паритетов, сдержек и противовесов.

И во время активного поиска путей дальнейшего развития и преодоления тактического тупика, в котором оказалось перенаселившее планету человечество, на мир обрушилась еще одно коварное и страшное испытание – пандемия коронавируса. Мир сделал еще несколько шагов назад, оказавшись на задворках постиндустриального, обособленного общества с разорванными экономическими узами. Мир обрушился. Словно и не было глобализации. Наряду со всем миром, и в Азербайджане задались естественным вопросом – как жить дальше? Как выжить сегодня? Впервые за долгие десятилетия каждой стране пришлось самостоятельно выбираться из под обломков вмиг рухнувшей мировой экономической системы. Нам предстояло ответить еще на один сугубо философский вопрос – а как вообще жить?! Как выживает Азербайджан С первых же дней пандемии Азербайджан, как и абсолютное большинство стран мира, оказался перед непростым ценностным выбором, трудной дилеммой – жизнь людей либо стабильность экономики?! Хотя перед этим колебанием, определяющим стратегическое развитие страны на долгие годы, не устояла даже Швеция. В угоду экономики призывали лидеры таких крупнейших стран, как США, Бразилии, Великобритании… И близоруким популизмом жертвовали жизнью десятков тысяч невинных людей. Сегодня многие рассуждают о жизнеспособности «шведской модели» противостояния пандемии. Так ведь стабильное и поступательное развитие этих экономик покоится на жизни тысяч погибших людей. С первого дня президент Азербайджана избрал гуманистический подход открыто объявив в своей политической декларации, что ни при каких обстоятельствах не принесет жизнь и одного человека в жертву на алтарь сиюминутных экономических интересов и политических дивидендов. В борьбе с напастью, которую все еще не успели понять лучшие умы мировой молекулярной биологии, Азербайджан избрал ценностный подход этического гуманизма. Мощь экономики должна опираться не на смерть тысяч безвинных людей, а на ценностные ориентиры, которые станут путеводной звездой азербайджанского общества. Вот какую идейно-политическую концептуальную платформу выдвинул азербайджанский президент.

Алиев оказался прав. Жизнь это показала. Впоследствии этот принцип приняло абсолютное большинство государств, отказавшись от сиюминутных экономических интересов и стабильности развития. На кону была жизнь самой нации. Азербайджанская власть взяла на себя все бремя социальной ответственности, установив жесткую изоляцию всего общества, в результате которого правительству удалось локализовать разгорающуюся эпидемию. Возможно в первых решениях и действиях правительства были поспешные выводы и ошибки, однако с таким глобальным вызовом и угрозой жизни наций человечество не сталкивалось со времен далекой первой мировой войны. Что и говорить, если обладающая одной из самых эффективных и развитых систем медицины стран мира – государство Израиль не застраховало себя от ошибок. Поспешная либерализация карантинных мер обернулась новой волной эпидемии. Однако азербайджанская власть в эти сложные дни выстраивала качественно иную систему здравоохранения, способную принять новый неожиданный вызов наступающей агрессивной болезни. И самое важное - президент И.Алиев с первых дней, своим личным примером и человеческой отвагой, укреплял общественную солидарность, придавал моральную силу людям в противостоянии в условиях немыслимого для инновационного века существования в тисках вынужденного отчужденного жесткого карантина. Как же важен и показателен в этот трудный час фактор личной борьбы лидера нации! Президент не прятался в бункерах и изолированных кабинетах. Он ежедневно в гуще врачей вместе с общественными силами боролся с вирусом, укрепляя медицину, воссоздавал качественно новую адоптированную к борьбе с новым злом систему здравоохранения. Буквально в самое кратчайшее время И.Алиев открыл 10 модульных больниц, отвел в общей сложности 46 больниц для лечения пораженных людей. Увы, то, что должны, нет! – обязаны были сделать некоторые чиновники, исполнил сам президент. Лидер взял удар на себя. Если в самом начале пандемии в Азербайджане было всего 6 лабораторий, то сейчас численность лабораторий может поразить воображение самых развитых стран региона – 31 лаборатория. И это не предел. И.Алиев обещает довести число лабораторий до 45! Президент не забывал и об инновационных разработках. По инициативе президента, в кратчайшие сроки наладилось массовое масочное производство, общественное сознание, наконец, убедили в необходимости защитной реакции. Азербайджанцы были всегда вдалеке от бушующих в юго-восточной Азии различных эпидемий. И народ надо было убедить в нарастающей опасности. В которую никто не верил. Не хотел верить. И даже принять. Но президент убеждал, повторял, внушал… Он боролся за жизнь каждого человека. Словом, на наших глазах И.Алиев денно и нощно боролся за жизнь нации, развернув широчайший фронт борьбы. Да, в этой неравной борьбе с новой чумой, словно восставшей из пепла средневековья, в героической схватке погибали врачи, но в Азербайджан один за другим прибывали самолеты с кубинскими (именно кубинские врачи прославились в борьбе с Эболой и завоевали большой опыт в борьбе с коронавирусом в Италии), итальянскими, российскими, турецкими, китайскими врачами…