Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района.

"Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Агдамского и Ходжавендского районов", - отмечает оборонное ведомство.