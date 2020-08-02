Корень солодки – лекарство от 1001 болезни

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Вот уже несколько месяцев основные темы новостей мира, а также нашей страны, – это вирусы, иммунитет, заболевания, вызванные вирусами. Врачи рекомендуют людям укреплять иммунитет для защиты от вируса. При отсутствии лекарственных препаратов, можем ли мы природными средствами укрепить иммунную систему?

В настоящее время население всего мира очень обеспокоено болезнями, вызванными коронавирусом. Потому что это новый вид вируса, и для его уничтожения пока не создан лекарственный препарат. В различных странах для уничтожения вируса COVID-19 предлагаются новые методы, новые препараты. Однако предлагаемые средства не могут уничтожить вирус, они лишь уменьшают его деятельность до 62%.

В Китае в лечении заболевших были использованы и традиционные методы и таким образом были получены положительные результаты при широком применении препаратов, полученных из лекарственных растений, игольчатых елей и корня солодка. Отдельно использовали и гомеопатические (т.е. укрепляющие иммунную систему) препараты, полученные из различных растений. Солодка, имбирь, эвкалипт, липа очень полезны. Используя эти растения, заваривая, применяли в виде ингаляций. Они рекомендованы при лёгкой фазе. Корень солодки в китайской медицине уже пять тысяч лет широко применяется в лечении различных болезней как популярное и полезное растение. Впервые в мировой медицине азербайджанские ученые выявили лимфотропное и иммунотропное свойство солодки и представили его миру.

Препараты из солодки укрепляют иммунную систему. В лечение всех заболеваний, требующих укрепления иммунной системы, мы обязательно должны использовать продукцию из солодки. Поскольку она эффективно стимулирует иммунную систему. Солодка – богатство нашей страны, природного происхождения. В настоящее время в мире имеется 8500 изобретений, относящихся к этому растению. В том числе из-за полезных веществ в ее составе, современными методами получаются более 200 биологически полезных веществ (самые интересные глицирризиновая кислота, сапонины, флавониды, витамины, органические кислоты, микроэлементы, смолы, фитостерины и многие другие вещества).

Из них – самая полезная глицирризиновая кислота. Польза глицирризиновой кислоты применяется в лечении многих болезней. Она имеет противовоспалительное, отхаркивающее, муколитическое, антиаллергическое, антидотовое, антиоксидантное, антиканцерогенное, гепатопротекторное, спазмолитическое, заживляющее, противовирусное, иммуномудуляторное действия. Можно сказать, что она – лекарство от 1001 болезни.

Вызывает особый интерес противокашлевое действие солодки. Потому что солодка единственное растение в мире, которое широко применяется при сухом и влажном кашле и дает очень хороший эффект как лекарство. Ещё более 1000 лет назад Ибн Сина в трактате «Канон врачебной науки» отмечал использование солодки при болезнях желудка и лёгких, а также и то, что она является самым лучшим отхаркивающим средством. Принимая во внимание как лимфостимулирующее, так и иммуностимулирующее действие солодки, ее можно применять как очень хорошее средство в профилактике коронавируса, а в некоторых случаях в виде комбинации с другими противовирусными препаратами.

Солодка с древности до наших дней входила в состав всех лекарств, также использовалась против отравлений. В настоящее время солодка внесена в 12 различных фармакотерапевтических (т.е. известных в медицине фармакологии) групп и широко применяется. В отличии от солодки, произрастаемой в мире, в составе солодки, произрастаемой в Азербайджане, имеется 24% глицирризиновой кислоты. То есть количество противовирусного вещества более всего в нашей солодке.

В Азербайджане, в расположенном в селе Шихлы Агдашского р-на «Промышленном парке солодки» на «Заводе растительных экстрактов и сиропов» на основе патентов, принадлежащих ООО “BIYAN PRODUCTS” в соответствии со стандартами ISO, GMP производятся 100% растительные, высокоэффективные биологически активные пищевые добавки. Они очень эффективно помогают против кашля, напрямую при воспалениях дыхательных путей, при бронхите, трахеите, различных видах пневмонии, осложнениях при простуде, осложнениях иммунитета. В том числе имеются сиропы седативного действия.

В борьбе с коронавирусом, в профилактических и лечебных целях, было бы уместно использовать препараты из солодки местного производства.