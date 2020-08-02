Трамп: США сократят контингент в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в скором времени сократят численность американских военнослужащих в Афганистане до четырех тысяч.

"Мы в очень короткий период времени сократим до восьми тысяч, затем сократим до четырех тысяч. Мы сейчас ведем переговоры", — сказал Трамп в интервью порталу Axios.

Он не уточнил, когда именно произойдет сокращение воинского контингента.

"Очень скоро", — пообещал Трамп, отказавшись назвать конкретные временные рамки.

На вопрос журналиста, какова будет численность воинского контингента в Афганистане во время ноябрьских выборов в США, Трамп ответил, что она будет составлять "вероятно, от 4 до 5 тысяч".