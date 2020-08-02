Араз Агаларов о миллиардных убытках Crocus Group

По его словам, пандемия коронавируса и вызванные ею ограничения коснулись всех проектов в портфеле компании, включая строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). "Мы используем вахтовый метод: водители самосвалов, механизаторы, те, кто работает на грейдерах, на асфальтовых катках приезжают к нам из Твери, из Воронежа, из других городов. А тут в разгар вируса смена не приехала, они были убеждены, что должны сидеть дома и получать зарплату. Это нам сильно подпортило ситуацию: без людей, точнее, без техники, которая управляется людьми, прокладывать дорогу невозможно", - отметил Агаларов.

При этом глава Crocus Group добавил, что компания не проводила сокращений сотрудников. Те из них, кто выходил на работу и в период действовавших ограничений, получали полную заработную плату. Работникам, которые из-за возраста или хронических заболеваний остались дома, Crocus Group выплачивала 70% заработной платы, добавил Агаларов.