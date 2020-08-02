Польша назвала свою главную претензию к России

Польский премьер Матеуш Моравецкий опроверг наличие в стране «антироссийских настроений», но подтвердил несколько поводов для серьезного недовольства.

По данным портала Biznes Alert, в настоящее время главной претензией Польши к России является строительство газопровода «Северный поток — 2».

Как отметил Моравецкий, в польском парламенте существуют разные мнения по поводу отношений с Германией, но ее участие в российском проекте единогласно считают «неприемлемым».

В Варшаве уверены, что направленные на строительство газопровода деньги позволят России отрезать Украину от поставок газа в Европу и сделать страну зависимой.

«Я бы не сказал, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток-2», — сказал Моравецкий.