Генпрокуратура об убийстве Рашада Садыгова

Вечером в 18:00 3 августа поступила информации о гибели в больнице от ножевого ранения Рашада Садыгова (1992 г.р.).

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, сотрудники прокуратуры при участии судмедэксперта осмотрели место происшествия и тело погибшего, и провели другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Наримановского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), назначены соответствующие экспертизы.

У следствия появились обоснованные подозрения на то, что преступление на почве личного конфликта совершил знакомый убитого Имамали Хыдыров (1992 г.р.), он был задержан в качестве подозреваемого.

По факту продолжается расследование.