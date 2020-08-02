В Баку едут медики из Уханя

Согласно информации, группа врачей, из расположенной в городе Чэнду на юго-западе китайской провинции Сычуань Западной китайской больницы, окажет помощь в борьбе с пандемией COVID-19 в Азербайджане.

В рамках глобальной борьбы с пандемией COVID-19 бригада медиков из Китая направилась в Азербайджан, сообщает CGTN.

Входящие в медицинскую группу 10 человек являются экспертами в различных областях, включая лечение легких и интенсивное медицинское лечение, эпидемиологию, лабораторию, традиционную китайскую медицину и интегрированное лечение западной медицины. Некоторые из них боролись с эпидемией в Ухане.

Бригада врачей из Китая в ближайшие недели будет работать совместно с азербайджанскими коллегами, делиться опытом борьбы с пандемией в Китае.

Напомним, что накануне на брифинге помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о том, что планируется визит в Азербайджан экспертной группы, которая действовала в городе Ухань Китая.