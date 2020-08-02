Трамп назвал самую большую ошибку в истории США

Вмешательство США в дела Ближнего Востока стало "самой большой ошибкой" за всю историю Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью изданию Axios.

Он указал, что при нем США ликвидировали ИГИЛ, "убрали" иранского генерала Касема Сулеймани, главаря ИГ Абу Бакра Аль-Багдади и сделали многое, чего не делали другие президенты.

"Им вообще никогда не стоило приходить на Ближний Восток … Решение об отправлении на Ближний Восток и вмешательстве в его дела было единственной самой большой ошибкой в истории нашей страны", – цитирует РИА Новости Трампа.