Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:33

Дональд Трамп поручил Госдепартаменту, Министерству обороны, Министерству торговли и Бюджетному управлению США выяснить, как можно приобрести «как минимум, три тяжелых корабля полярного класса», проще говоря - ледоколы. Ведомства должны доложить президенту о результатах проделанной работы к началу следующей недели. Пандемия, волнения внутри США, противостояние с Ираном – это все, конечно, для Дональда Трампа и Белого дома важно, спору нет. Но американский президент не забывает о стратегической перспективе - укреплению влияния США в Арктике на фоне усиления вызовов со стороны России и Китая.

А здесь Америка отстает – и все упирается в ледоколы. К настоящему времени у США есть только один тяжелый ледокол, который используется для выполнения миссий как в Арктике, так и в Антарктике. Заслуженный ветеран ледяных полей, USCG Polar Star, более 40 лет в строю. Кроме того, у американской Береговой охраны есть средний ледокол, USCG Healy. Другие ледоколы - в частной собственности. Переоборудовать их для военных целей – дело затратное, но как временный паллиатив – вполне сойдет, время не терпит: совсем недавно Россия впервые спустила на воду вооруженный ракетами ледокол к нескольким десяткам уже у нее имеющихся. Китай имеет в своем арсенале несколько средних ледоколов и приступил к строительству второго атомного судна для Арктики и Антарктики. Но и этим отставание не исчерпывается – за последние несколько лет российские военные построили в регионе новые и модернизировали существующие базы своего Северного флота, приступили там к размещению С-400, а в сентябре прошлого года провели испытание ракетного комплекса «Бастион», который, как сообщается, предназначен для поражения больших кораблей, включая авианосцы. В настоящее время Россия имеет в Арктике шесть военных баз, десять аэродромов, многочисленные позиции зенитно-ракетных комплексов и военные порты, а также действует под руководством Объединенного стратегического командования «Северный флот». В ответ на это американские военные воссоздали свой Второй флот, который базируется в Норфолке, штат Вирджиния, и под командованием которого находятся корабли, развернутые между восточным побережьем США и Баренцевым море, у берегов Норвегии и России. Вывод очевиден - гонка вооружений в Арктике уже развернулась и набирает обороты, каждый сейчас стремится оказаться там лидером – ведь Северный морской путь потенциально может стать самым коротким торговым путем из Европы в Азию, составив конкуренцию Суэцкому каналу.

В международной политике открылся новый фронт, арктический, и царящий там холод не снизит градус противостояния конкурирующих за этот регион держав, этого неравнобедренного треугольника Вашингтон-Москва-Пекин. Ни для кого не является секретом, что одним из важнейших элементов внешней политики Америки является утверждение и даже навязыванием именно своих правил игры, своих правил и представлений в сфере международного права. Одно из таких правил предполагает так называемое «обеспечение свободы мореплавания» во всех водах, которые Вашингтон считает международными. Таковое обеспечение осуществляется в рамках специальных мероприятий, известных как FONOP (Freedom of Navigation Operations, «операций по обеспечению свободы мореплавания») и предполагает заход вооруженных судов США в воды, рассматриваемые американцами как международные (как правило, речь идет о 12-мильной зоне, непосредственно примыкающей к береговой линии), а также проведение полетов боевой авиации в этих районов. Так Америка демонстрирует: «мы тут можем ходить и летать. И будем это делать». Мотивация – самая что ни на есть благородная: «принуждение» к соблюдению международного права и открытие вод для всего «мирового сообщества»., которые «нарушитель» по каким-то причинам считает своими.

С этой точки зрения, Россия – самый что ни на есть «нарушитель». Москва провозгласила СМП «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике», установив свой ограничительный режим навигации на всем его протяжении. По мнению Вашингтона, это неправомерно, поскольку траектория маршрута частично пролегает за пределами 12-мильной зоны. И несправедливо – Арктика должна быть «открыта для всех», как и ее ресурсы, включая сюда и доступ к торговым маршрутам. Некоторые представители Министерства обороны США настаивают на том, чтобы разрушить «железный занавес», который Россия воздвигла вдоль своей береговой линии Ледовитого океана. К которой, нужно заметить, Китай уже не просто присматривается, а вполне конкретно «щупает» их, оценивает и прикидывает, как встроить в «Полярный шелковый путь», насыщает арктическое пространство своим дипломатическим, научным и финансовым присутствием.