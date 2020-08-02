Могущество Америки российской Арктикой прирастать будет актуальный комментарий
Дональд Трамп поручил Госдепартаменту, Министерству обороны, Министерству торговли и Бюджетному управлению США выяснить, как можно приобрести «как минимум, три тяжелых корабля полярного класса», проще говоря - ледоколы. Ведомства должны доложить президенту о результатах проделанной работы к началу следующей недели.
Пандемия, волнения внутри США, противостояние с Ираном – это все, конечно, для Дональда Трампа и Белого дома важно, спору нет. Но американский президент не забывает о стратегической перспективе - укреплению влияния США в Арктике на фоне усиления вызовов со стороны России и Китая.
А здесь Америка отстает – и все упирается в ледоколы. К настоящему времени у США есть только один тяжелый ледокол, который используется для выполнения миссий как в Арктике, так и в Антарктике. Заслуженный ветеран ледяных полей, USCG Polar Star, более 40 лет в строю.
Кроме того, у американской Береговой охраны есть средний ледокол, USCG Healy. Другие ледоколы - в частной собственности. Переоборудовать их для военных целей – дело затратное, но как временный паллиатив – вполне сойдет, время не терпит: совсем недавно Россия впервые спустила на воду вооруженный ракетами ледокол к нескольким десяткам уже у нее имеющихся. Китай имеет в своем арсенале несколько средних ледоколов и приступил к строительству второго атомного судна для Арктики и Антарктики.
Но и этим отставание не исчерпывается – за последние несколько лет российские военные построили в регионе новые и модернизировали существующие базы своего Северного флота, приступили там к размещению С-400, а в сентябре прошлого года провели испытание ракетного комплекса «Бастион», который, как сообщается, предназначен для поражения больших кораблей, включая авианосцы.
В настоящее время Россия имеет в Арктике шесть военных баз, десять аэродромов, многочисленные позиции зенитно-ракетных комплексов и военные порты, а также действует под руководством Объединенного стратегического командования «Северный флот».
В ответ на это американские военные воссоздали свой Второй флот, который базируется в Норфолке, штат Вирджиния, и под командованием которого находятся корабли, развернутые между восточным побережьем США и Баренцевым море, у берегов Норвегии и России.
Вывод очевиден - гонка вооружений в Арктике уже развернулась и набирает обороты, каждый сейчас стремится оказаться там лидером – ведь Северный морской путь потенциально может стать самым коротким торговым путем из Европы в Азию, составив конкуренцию Суэцкому каналу.
В международной политике открылся новый фронт, арктический, и царящий там холод не снизит градус противостояния конкурирующих за этот регион держав, этого неравнобедренного треугольника Вашингтон-Москва-Пекин.
Ни для кого не является секретом, что одним из важнейших элементов внешней политики Америки является утверждение и даже навязыванием именно своих правил игры, своих правил и представлений в сфере международного права. Одно из таких правил предполагает так называемое «обеспечение свободы мореплавания» во всех водах, которые Вашингтон считает международными.
Таковое обеспечение осуществляется в рамках специальных мероприятий, известных как FONOP (Freedom of Navigation Operations, «операций по обеспечению свободы мореплавания») и предполагает заход вооруженных судов США в воды, рассматриваемые американцами как международные (как правило, речь идет о 12-мильной зоне, непосредственно примыкающей к береговой линии), а также проведение полетов боевой авиации в этих районов.
Так Америка демонстрирует: «мы тут можем ходить и летать. И будем это делать». Мотивация – самая что ни на есть благородная: «принуждение» к соблюдению международного права и открытие вод для всего «мирового сообщества»., которые «нарушитель» по каким-то причинам считает своими.
С этой точки зрения, Россия – самый что ни на есть «нарушитель». Москва провозгласила СМП «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике», установив свой ограничительный режим навигации на всем его протяжении. По мнению Вашингтона, это неправомерно, поскольку траектория маршрута частично пролегает за пределами 12-мильной зоны. И несправедливо – Арктика должна быть «открыта для всех», как и ее ресурсы, включая сюда и доступ к торговым маршрутам.
Некоторые представители Министерства обороны США настаивают на том, чтобы разрушить «железный занавес», который Россия воздвигла вдоль своей береговой линии Ледовитого океана.
К которой, нужно заметить, Китай уже не просто присматривается, а вполне конкретно «щупает» их, оценивает и прикидывает, как встроить в «Полярный шелковый путь», насыщает арктическое пространство своим дипломатическим, научным и финансовым присутствием.
Но и это еще не все, о своих интересах в Арктике заявляет все больше стран – от Эстонии до Индии. На северном полюсе все ощутимее пахнет деньгами, а потому и напряженность там растет быстрее, чем тают вследствие глобального потепления ледники Гренландии.
Еще недавно Арктика была одним из немногих регионов, где мирное сотрудничество казались исключением на фоне глобальной геополитической напряженности. Времена изменились. И в отличие от Ближнего Востока и других «горячих точек», где накал напряжения то снижается, то вновь возрастает, политический «подогрев» Арктики происходит постоянно. Без спада температур.