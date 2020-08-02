Черногория разрешила въезд азербайджанцам

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Азербайджан и Россию в список стран, гражданам которых разрешен въезд без дополнительных условий в связи с COVID-19, сообщает РИА Новости.

"На заседании NKT, в котором председательствовал вице-премьер Милутин Симович, обновлен список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию, так что гражданам России и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий", - говорится в сообщении Кабинета министров, и уточняется, что обе страны будут добавлены в "зеленый список" эпидемиологически безопасных государств.

Согласно отчетам республиканского управления статистики Monstat, в 2019 году в индивидуальных объектах размещения в Черногории отдохнули 1,35 миллиона человек - все иностранцы - которые провели 9,7 миллиона ночей в этой стране. На первом месте с 29,1% россияне, затем граждане Сербии с 25,3%, после идут жители Боснии и Герцеговины с 10,6%, за ними владельцы паспортов самопровозглашенного Косово, украинцы, немцы, поляки.