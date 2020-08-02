Коронавирус в России пошел на спад: минимальное количество зараженных с апреля
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 159, общее число заразившихся достигло 861 423. Об этом сообщили журналистам во вторник в Оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Количество выявленных случаев стало минимальным с 23 апреля. Тогда в стране зафиксировали 4 774 новых заболевших.
Суточный прирост оказался на уровне 0,6%.
В настоящее время в стране продолжает лечение от коронавирусной инфекции 185 601 человек.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 878.
Согласно данным штаба, всего выписали 661 471 человека. Доля выздоровевших превышает 76% от общего числа заразившихся коронавирусом в стране.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 144.