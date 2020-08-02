Врачи: в Германии началась вторая волна коронавируса

В Германии началась вторая волна коронавируса, о которой ранее предупреждали эксперты. Об этом заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона, сообщает Augsburger Allgemeine.

"Мы уже переживаем вторую волну роста", - сказала Йона, по словам которой, вторая волна более слабая по сравнению с первой в марте-апреле. Тем не менее число новых заражений последовательно увеличивается.

"Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии", - предупреждает эксперт, заверив, что германские клиники подготовлены ко второй волне коронавируса, поскольку она развивается постепенно.