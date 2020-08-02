Ученые нашли новый способ определить тяжесть COVID-19

Группа японских исследователей утверждает, что нашла способ по анализу мочи определять, вызовет ли коронавирус тяжелую форму заболевания COVID-19, передал телеканал NHK.

По его данным, ученые Государственного центра международных медицинских исследований Японии выясняли взаимосвязь концентрации маркеров повреждения почек - белков L-FABP, содержащихся в моче при низком поступлении кислорода, с изменениями симптомов пациентов с заболеванием COVID-19, которое изначально у них проходило в легкой форме.

В результате тестирования 41 человека было установлено, что из 13 человек с повышенной концентрацией белка L-FABP в моче восемь почувствовали себя хуже в течение недели, а двум из них потребовалась, по решению врачей, вентиляция легких.

В то же время еще у 28 человек с не превышающей норму концентрацией L-FABP в моче ухудшения симптомов замечены не были.

Вместе с тем повышение концентрации белка L-FABP, связывающего печеночные жирные кислоты, уже само по себе говорит об остром почечном повреждении, что представляет собой риск для осложнений.

Считается, что уровень L-FABP в моче здоровых людей составляет 16 нанограмм на миллилитр.