Ожесточенные бои в Сирии

Российские и сирийские ВВС нанесли удар по позициям группировки "Джебхат ан-Нусра" в горных районах провинции Латакия.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщили, что террористам нанесен серьезный урон в живой силе и технике. Есть потери и среди сирийских военнослужащих.

Как сообщает организация The Syrian Observatory for Human Rights, основные бои развернулись в районе Джабль аль-Акрад. 12 сторонников армии Асада погибли, 17 получили ранения. Потери боевиков составили шесть убитых, четверо из них – члены "Хайят Тахрир аш-Шам", пишет NEWSru.co.il.

Также The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что правительственные войска попытались незаметно просочиться в тыл позиций боевиков, но попали в засаду и были вынуждены отойти, понеся большие потери. Раненых они забрали с собой.