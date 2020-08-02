Беглый король: экс-глава Испании Хуан Карлос отправился в Доминикану

Как сообщает издание ABC, Хуан Карлос еще в выходные направился в муниципалитет Саншеншо в автономном сообществе Галисии, добрался до португальского города Порту, а затем сел на самолет, следующий до Санто-Доминго - столицы Доминиканы.

Бывший руководитель Испании король Хуан Карлос, который решил покинуть страну после того, как попал в коррупционный скандал, улетел в Доминиканскую Республику.

Издание предполагает, что он принял приглашение друзей.

О решении покинуть страну заслуженный король Испании (такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола в пользу сына Филиппа VI) сообщил после того, как оказался замешанным в крупный скандал: в Испании и Швейцарии ведутся расследования, связанные с возможными зарубежными счетами Хуана Карлоса I.

В прессе появилась информация, что на счета в банки Швейцарии в 2008 году могли быть переведены 100 миллионов долларов «комиссионных» за посредническую роль экс-короля Испании в переговорах с саудовской стороной, целью которых было получение испанской компанией контракта на строительство скоростной железной дороги Мекка – Медина.

Хуан Карлос I был королем Испании почти 40 лет – с 1975 года. В пользу сына он отрекся от престола в 2014 году.