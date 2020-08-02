Сотрудники Главного управления общественной безопасности Министерства внутренних дел продолжают принимать меры по пресечению нарушения санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, в ходе очередных рейдов, проведенных 31 июля в городе Сумгаит и Апшеронском районе в дачном массиве и на территории села Новханы, были выявлены факты скопления бытовых отходов.

За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных проступках (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении директора супермаркета «Араз», находящегося в дачном массиве Новханы, Э.Ахмедова, председателя муниципалитета Новханы Ш.Тагиева и председателя муниципалитета Сумгаита С.Асадова были составлены протоколы.

Э.Ахмедов оштрафован на 8 тысяч манатов, Ш.Тагиев и С.Асадов - на 3 тысячи манатов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.