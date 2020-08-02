В Европе резко взлетели цены на газ

На европейских торговых площадках зафиксирован резкий рост цен на природный газ на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха, пишет Интерфакс.

В понедельник цена газа на главной площадке Европы – голландской TTF – подскочила до $79 за тысячу кубометров (по сравнению с $59 в среднем за прошлую неделю). Таких значений европейские котировки не видели с середины апреля. На газовом хабе в австрийском Баумгартене – сюда газ приходит через Украину – газ подорожал до $92 за тысячу кубометров (со среднего уровня в $76 на прошлой неделе).

Эксперты рынка, чьи мнения собрало агентство Bloomberg, помимо погоды указывают на низкий уровень поставок газа из Норвегии и СПГ. Эксперты также связывают оптимизм трейдеров с предположениями, что рыночный спрос начинает преодолевать шок пандемии коронавируса.