Синоптики прогнозируют дожди и грозы

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ближе к вечеру местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем будет дуть умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 22-24, днем 29-31 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 756 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью - 65-75%, днем 50-60%.

5 августа в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но в отдельных районах Большого и Малого Кавказа ожидаются грозы, временами дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

5-6 августа на Апшеронском полуострове ожидается температурный режим, близкий к климатической норме, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.