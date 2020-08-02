МВД о поездках из Баку в районы
Запрет на въезд-выезд в города и районы, где введен ужесточенный карантинный режим, остается в силе, заявил глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов.
«Въезд-выезд в Баку и Сумгаит будет регулироваться в прежнем порядке. Как и раньше, на въезде-выезде в города и районы, где введен ужесточенный карантинный режим, будут функционировать полицейские посты. Граждан будут пропускать в районы на основании командировочных листов, выданных руководством госструктур или частных учреждений. Эти командировочные листы будут строго проверяться, если кто-то попытается злоупотребить этим, в отношении них будут приняты меры».