К Земле летит астероид размером с футбольное поле

К Земле приближается астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАСА.

Максимально близко к нашей планете небесное тело пролетит 5 августа.

Как отмечается, минимальное расстояние, на которое небесное тело подойдет к нашей планете, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

Впервые небесный объект обнаружили в августе 2009 года. Об этом говорит и его название — 2009 PQ1. Это один из астероидов, относящихся к группе "Аполлонов" — небесных тел, которые, пролетая, пересекают орбиту Земли.