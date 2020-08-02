Российские «Искандеры» отработают ракетные удары
Учения с нанесением массированного ракетного удара комплексами «Искандер» и реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» пройдут в Астраханской области РФ.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны, в сборах примут участие генералы и офицеры центральных органов военного управления.
«На полигоне в Астраханской области будут проведены учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии по нанесению массированного ракетного удара комплексом «Искандер», а также реактивными снарядами реактивных систем залпового огня РСЗО «Торнадо-С», - говорится в сообщении.