Ученые предупреждают о более мощной второй волне COVID-19 в Британии

Британия рискует столкнуться со второй волной COVID-19 этой зимой, вдвое более сильной, чем первоначальная вспышка, если она откроет школы без более эффективной системы тестирования и отслеживания. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Ученые смоделировали различных шесть сценариев распространения коронавируса в осенне-зимний сезон с учетом того, как будут открываться школы – на полный или неполный рабочий день, а также с учетом распределения посещения школ учащимися в разные дни недели, пишет РИА Новости.

Британия могла бы избежать второй волны распространения коронавируса при полном открытии школ, если бы было отслежено 68% контактов, протестировано и изолировано 75% населения, имеющего симптомы COVID-19. При частичном открытии школ следовало бы протестировать 65% населения с симптомами. При отслеживании 40% контактов, следует протестировать и отследить 87% населения с симптомами при полном открытии школ и 75% населения при частичном открытии школ.

"Если уровень диагностики и отслеживания контактов упадет ниже этого уровня среди населения Великобритании, повторное открытие школ вместе с постепенным ослаблением ограничительных мер, вероятно, приведет ко второй волне, которая достигнет максимума в декабре 2020 года, если школы будут работать на полную ставку, и в сентябре и феврале 2021 года, если в сентябре школы откроются частично", - говорится в исследовании британских ученых.