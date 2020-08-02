Пострадавшие от армянских погромов в Москве азербайджанцы отказались от денег Саркисова

Напомним, что 24 июля в Москве произошли стычки между уроженцами Армении и Азербайджана. По данным силовиков, задержаны более 20 участников массовых драк. Трое из них арестованы. Бизнесмен армянского происхождения Сергей Саркисов пообещал возместить ущерб, нанесенный имуществу азербайджанцев в Москве, причем обращение было опубликовано также от имени «Ассамблеи армян России».

Пострадавшие в ходе столкновений между армянами и азербайджанцами в Москве и их представители заявили, что не готовы принять помощь от оппонентов, а понесенный ущерб должен быть компенсирован по закону, пишет «Кавказский узел».

Как пишет издание, «Ассамблея армян России», выразившая готовность возместить ущерб, нанесенный имуществу азербайджанцев в Москве, пока не получала обращения с просьбой о помощи.

«К нам пока еще не обращались азербайджанцы с тем, чтобы мы возместили им ущерб. Но мы готовы. Мы также готовы возместить ущерб пострадавшим армянам. К нам могут обратиться, мы рассмотрим обращение и примем решение», – сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель оргкомитета организации.

Опрошенные корреспондентом издания армяне в Москве также заявили, что не готовы принять помощь от азербайджанцев. Роберт, владелец магазина армянских продуктов на Хованке, заявил, что ему был причинен основательный ущерб.

«Я ни в коем случае не принял бы помощь от азербайджанского предпринимателя. Мне не нужны их деньги. Я сам все починил и сделал на свои деньги. Магазин работал уже на второй день после нападения», – рассказал он.

Председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев в настоящее время знает о двух азербайджанцах, пострадавших в результате погромов материально, кроме того, один из них пострадал и физически. Однако Тагиев уточнил, что речь идет лишь о тех, кто обратился в общину за помощью.

«Только два человека из пострадавших к нам обратились. Это владелец ресторана "1000 и 1 ночь" и человек, которого избили в Раменском районе, продавец арбузов. Он сейчас в больнице. Владелец ресторана избегает всяких комментариев, у него, видимо, свое видение ситуации», – сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».