Имущество Кочаряна осталось под арестом

Суд оставил в силе решение об аресте имущества экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сообщают армянские СМИ.

Решение было принято после того, как адвокат бывшего главы Армении отклонил просьбу судьи о предоставлении всего списка имущества.

На предыдущем заседании, 28 июля, адвокат подал ходатайство о снятии ареста с банковских счетов и имущества своего подзащитного. По мнению защиты экс-президента, никаких оснований для ареста не было.

Судья суда общей юрисдикции Анна Данибекян заявила, что суд не может решить вопрос снятия ареста без предварительной оценки размера имущества. Потому суд решил отложить обсуждения снятия ареста. В ответ защита заявила, что данное решение противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса, пишет Sputnik Армения.