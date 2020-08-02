SOS на песке: пропавших моряков нашли на необитаемом острове

Спасатели обнаружили троих пропавших мужчин на необитаемом острове Пикелот, расположенном на архипелаге Микронезия в Тихом океане, благодаря огромной надписи SOS на одном из местных пляжей. Об этом сообщает Associated Press.

Мужчины исчезли около трех дней назад. 30 июля они на семиметровой лодке решили преодолеть путь в 43 км с атолла Пулават до атолла Пулап. Однако в ходе плавания сбились с курса. Остров, на котором они были найдены, находится примерно в 190 км от места их назначения.

Обнаружившие их спасатели сообщили, что состояние здоровья мужчин хорошее. Им была передана еда и вода. В скором времени их заберет корабль.