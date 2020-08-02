Лукашенко заявил об еще одном отряде «российских боевиков»
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил, что сегодня ему поступила информация об еще одном отряде боевиков, переброшенных в Беларусь, передает государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА.
"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим", - предупредил Александр Лукашенко.
Глава государства также прокомментировал некоторые конспирологические версии о недавнем задержании в Беларуси 33 членов ЧВК Вагнера. По его словам, за развернувшейся дискуссией в интернете он наблюдает с удивлением, ведь выводы там делаются странные. "Дошли до того, что два президента договорились, - привел он пример. — Это очень опасный и сильный сигнал. И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию - вранье. Эти люди (они дали показания) были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать. Были билеты, купленные на Стамбул, — это легенда, потому что, выезжая через российскую границу, им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул".
При этом Президент выразил недоумение: зачем лететь в Стамбул или какую-то африканскую страну через Беларусь? "Ведь запросто можно было из Новороссийска, из Крыма в конце концов. Махнул - и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья", - призвал он.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси действуют определенные законы, и в соседней стране о них хорошо знают. "Закон есть закон. Нравится - не нравится, его надо соблюдать. Знаешь ты его или не знаешь, ты будешь отвечать все равно по закону. Мы по-человечески относимся к этим ребятам, и от этого получили определенный эффект: они рассказали все. Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации, - обратился глава государства к авторам конспирологических теорий. - Мы родные люди - белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире, и не подбрасывайте здесь оружие, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".