Неожиданные результаты в Первой лиге FIFA20

После пяти игр сформировалась группа лидеров и аутсайдеров. Набрав максимальное количество очков (15), лидирует команда Qazakh Ashiqs. На 2-м месте с 13 очками Qobustan Stones. По 11 очков набрали Quba Tigers и Nakhchivan Alinja Tower, которые делят 3-4-е места.

Тут неожиданностью может считаться относительно слабое выступление победителя первого сезона FIFA20 Джавида Гурбанова и его команды Nakhchivan Alinja Tower.

Еще один фаворит по итогам первого сезона – Турал Гасанов из Karabakh Horses – и вовсе занимает 11-е место, показав крайне низкий результат.

Во вторую неделю зрителей вновь ждут очень интересные игры. Большинство игроков примерно одного уровня, поэтому ожидается весьма упорная борьба. Смогут ли лидеры удержаться на своих позициях? И удастся ли игрокам, неудачно проявившим себя на старте, переломить ситуацию?

Все игры транслируются в прямом эфире шесть дней в неделю в промежутке между 12:00 и 17:00 на YouTube канале GLAHUB, а также с 16:00 до 17:00 - на телеканале Idman TV.

Первая лига, которая проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, İdman TV, Федерации киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan (GLA) и Topaz, завершится 11 сентября. Генеральным спонсором турнира является BirBank, спонсором – Mountain Dew.