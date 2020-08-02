Нефть дешевеет на тревогах из-за коронавируса

Снижение цен на нефть эталонных марок усилилось в ходе торгов во вторник на фоне тревог, связанных с пандемией.

Как сообщает Интерфакс, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня днем составила $43,42 за баррель, это на $0,73 (1,65%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,67 (1,63%) - до $40,34 за баррель.

Обеспокоенность инвесторов вызывает сворачивание планов по смягчению карантинных мер в некоторых городах, включая Манилу и Мельбурн, из-за роста выявленных случаев заражения коронавирусом, пишет Trading Economics.