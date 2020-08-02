Самир Шарифов о негативном влиянии пандемии на экономику Азербайджана

Пандемия коронавируса усугубила негативные тенденции в мировой экономике. Масштаб ущерба, нанесенного вирусом COVID-19 мировой и национальной экономике, огромен. Чтобы избежать ущерба от пандемии, необходимо внести изменения в государственный бюджет. Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) сказал министр финансов Самир Шарифов.

Министр отметил, что негативное влияние пандемии на мировую экономику привело к ухудшению платежного баланса страны. Введенный в этом году карантинный режим привел к ослаблению бизнеса в стране. В первые шесть месяцев этого года исполнение государственного бюджета превысило прогноз.

"Следует отметить, что, хотя исполнение государственного бюджета в первом полугодии было положительным, макроэкономические показатели позволяют прогнозировать возникновение финансовых проблем во втором полугодии. В большинстве секторов экономики наблюдаются снижения. Поэтому Министерство экономики пересмотрело свои прогнозы в новых условиях. Также пересматриваются цены на нефть", - сказал Самир Шарифов.