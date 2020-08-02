Какие пляжи пригодны для купания

Сотрудники Управления Каспийского комплексного экологического мониторинга и Республиканского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторинги на пляжах Апшерона, взяли образцы морской воды и провели микробиологический анализ.

В пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов сообщили, что, согласно результатам мониторингов и исследований, морская вода на пляжах поселков Бильгя, Мярдякан, Нардаран, Новханы, Пиршаги, Загульба, Шувелян и Бузовна признана пригодной для купания.

Мониторинги и исследования продолжаются и на других пляжах на побережье Каспийского моря.