Коронавирус в Швеции: отказ от жесткого карантина дал результат
Решение властей Швеции отказаться от жестких ограничений в пандемию коронавируса дало результат. По итогам второго квартала экономика страны снизится на 7%, что значительно меньше, чем ожидали эксперты, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что падение экономики в Швеции значительно ниже, чем в США и еврозоне.
"Экономика Швеции не осталась невредимой, несмотря на легкие карантинные ограничения, но мы считаем, что падение ВВП во втором квартале, вероятно, будет на треть меньше того, что наблюдалось в еврозоне", - заявил эксперт Capital Economics Дэвид Оксли.
В Bloomberg при этом напомнили, что отказ Швеции от жесткого карантина привел к тому, что уровень смертности в этой стране оказался одним из самых высоких в мире (56,4 на 100 тыс.). Для сравнения: в Дании этот показатель оказался в пять раз ниже, в Финляндии и Норвегии — в десять.
"Мы не знаем, как вирусная стратегия повлияет на экономику в долгосрочной перспективе. Наши скандинавские соседи ввели жесткие меры, но могут быстрее нормализовать ситуацию", - прокомментировал эксперт Nordea Торбьерн Исакссон.