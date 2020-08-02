Коронавирус в Швеции: отказ от жесткого карантина дал результат

Отмечается, что падение экономики в Швеции значительно ниже, чем в США и еврозоне.

Решение властей Швеции отказаться от жестких ограничений в пандемию коронавируса дало результат. По итогам второго квартала экономика страны снизится на 7%, что значительно меньше, чем ожидали эксперты, сообщает Bloomberg.

"Экономика Швеции не осталась невредимой, несмотря на легкие карантинные ограничения, но мы считаем, что падение ВВП во втором квартале, вероятно, будет на треть меньше того, что наблюдалось в еврозоне", - заявил эксперт Capital Economics Дэвид Оксли.

В Bloomberg при этом напомнили, что отказ Швеции от жесткого карантина привел к тому, что уровень смертности в этой стране оказался одним из самых высоких в мире (56,4 на 100 тыс.). Для сравнения: в Дании этот показатель оказался в пять раз ниже, в Финляндии и Норвегии — в десять.

"Мы не знаем, как вирусная стратегия повлияет на экономику в долгосрочной перспективе. Наши скандинавские соседи ввели жесткие меры, но могут быстрее нормализовать ситуацию", - прокомментировал эксперт Nordea Торбьерн Исакссон.