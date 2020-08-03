Генсек ООН: миру грозит «катастрофа поколений» из-за закрытия школ

Закрытие школ и вузов из-за коронавируса нарушило полноценный образовательный процесс для примерно 1 миллиарда студентов и школьников в 160 странах, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, ссылаясь на данные на середину июля.

Еще не меньше 40 млн детей по всему миру были лишены крайне важной дошкольной подготовки, добавил он. Усилия давать уроки онлайн, по радио и телевидению не позволили охватить всех учащихся. И еще до пандемии возможности учиться в школе были лишены более 250 млн детей школьного возраста, а в развивающихся странах только четверть детей заканчивали школу, получая необходимые базовые навыки, передает Интерфакс заявление генсека ООН.

Мир оказался перед "катастрофой поколений", в результате которой огромный человеческий потенциал может пропасть без использования, усугубится неравенство и весь достигнутый прогресс в образовании будет утерян, предупредил Гуттериш.

В связи с этим он объявил о запуске новой программы ООН под лозунгом "Спасти наше будущее". В рамках этой программы ООН призывает все страны открывать школы, как только эпидемию COVID-19 удастся взять под контроль, организация пообещала чиновникам разных стран помочь с правилами и инструкциями для этого.