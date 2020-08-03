Мужчину избили битами за просьбу надеть маску

Во Франции в городе Суази-су-Монморанси в прачечной самообслуживания битами избили мужчину за замечание из-за маски. Об этом сообщила местная радиостанция France Bleu.

"44-летний мужчина был атакован бейсбольными битами в прачечной самообслуживания в Сойзи-су-Монморенси за то, что попросил одного из посетителей надеть маску", - цитирует Корреспондент сообщение радиостанции.

Потерпевший пришел с детьми пяти и семи лет в прачечную самообслуживания и сделал другому клиенту замечание из-за отсутствия маски. Оппонент ответил ему и вышел. Но вскоре вернулся с тремя другими мужчинами, у двоих были биты. Группа мужчин избивала француза на глазах у его детей, повалив его на землю. После госпитализации пострадавшему наложили шесть швов на затылке, а также диагностировали ушибы на спине.