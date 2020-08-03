Компания AS Group и её проект Renessans Palace в период строгого карантина, объявленного в стране в связи с борьбой с вирусом COVİD 19, в очередной раз присоединившись к проекту “ASAN məktub”, организованного Обществом Волонтеров ASAN, обрадовали детей, живущих в Агджабединском районе, осуществив их мечты.

Работники “AS Group” и волонтёры ASAN исполнили желания 54 детей, проживающих в селах района и направивших письма на сайт www.asanmektub.az. Подарки детям (различная одежда, школьные принадлежности, игрушки), купленные согласно их пожеланиям в письмах, были вручены им работниками “AS Group” и волонтерами ASAN 4 августа в центре “ASAN xidmət”, расположенном в Агджабединском районе.

Компания “AS Group”, начавшая свою деятельность с 2003 года и осуществляющая комплексные проекты как в государственном, так и частном секторах, за всё время своей деятельности, осознавая социальную ответственность перед страной, обществом и гражданами, всегда поддерживала различные проекты. Компания, кроме того, в условиях карантинного режима, связанного с борьбой в нашей стране с вирусом COVID-19, оказала поддержку продуктами питания более чем 200 семьям в регионах страны. Также компания “AS Group” стала одной из первой, внесшей вклад в Фонд борьбы с коронавирусом.

Более детальную информацию о компании “AS Group” и её проектах вы можете получить, посетив сайт по адресу www.asgroup.az