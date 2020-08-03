В Польше установлен антирекорд по COVID

В Польше зафиксировали антирекорд по заболеваемости коронавирусом с начала пандемии. Согласно данным Минздрава Польши, за прошедшие сутки заболели 680 человек. Предыдущий "антирекорд" составлял 658 заражений в прошлую субботу.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Польше выросло до 48 149. Из них 1 738 больных умерли, 35 056 - выздоровели, передает Корреспондент.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский ранее заявлял, что следует ожидать значительного количества заражений. В то же время он отметил, что ситуация пока не является тревожной.