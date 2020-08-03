Замминистра Анар Алиев: "У нас 26 тысяч вакантных рабочих мест. Люди не хотят работать"

В ходе предварительного выполнения программы, связанной с выплатой 190 манатов, была предусмотрена выплата этих средств 200 тысячам человек. Как стало известно haqqin.az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, отвечая депутату Милли Меджлиса Эльнуру Аллахвердиеву.

Отметим, что сегодня, выступая на заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, Эльнур Аллахвердиев заявил, что к ним поступает большое количество жалоб в связи с выплатой 190 манатов. По его словам, государственным структурам не трудно разобраться, кто действительно нуждается в этих деньгах.

«По поручению президента это число было увеличено с 200 тысяч до 600 тысяч человек. Механизм заключается в том, что согласно закону «О занятости», выдаются выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных. Мы также предусмотрели предоставление статуса безработного лицам, потерявшим работу в период пандемии. После этого был введен ужесточенный особый карантинный режим в 16 регионах. Учитывая это, гражданам снова были выданы социальные выплаты. Число занятых по программе общественных работ, осуществляемой с 2016 года, увеличили до 90 тысяч», - сказал он.

Замминистра также отметил, что граждане предпочитают обращаться за помощью в 190 манатов, нежели за трудоустройством. Анар Алиев отметил, что в настоящее время имеется 26 тысяч вакантных рабочих мест, но люди не хотят работать.

Он также отметил, что жалобы в связи с 190 манатами рассматриваются министерством в индивидуальном порядке.

«Гражданам, у которых возникли проблемы, предлагается различная работа в рамках действующего законодательства. Но в ряде случаев граждане отказываются от этой работы, требуют выплаты 190 манатов. Центр занятости отказывается регистрировать гражданина в качестве безработного, который отказывается от предлагаемой работы», - сказал Анар Алиев.