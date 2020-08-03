Самир Шарифов: Цена нефти в $35 оправдает себя

"Полагаем, что заложенная в госбюджет цена нефти в 35 долларов за баррель оправдает себя", - заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов, передает Report.

"Несколько месяцев назад цены на нефть снизились до 12-13 долларов США. Надо признать, что азербайджанская нефть тоже подешевела. Вопрос о цене на нефть постоянно обсуждается среди соответствующих структур”, - отметил министр финансов.