Наиль Мехтиев, эксперт, специально для haqqin.az 18:13

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 во всем мире. Серьезное предупреждение мировой общественности, которая и так изрядно натерпелась от нагрянувшей пандемии. А тут новый наказ: расслабляться нельзя. Что же делать нам в Азербайджане – прятаться от вируса или приступать к обычному образу жизни? Что нужно сделать государству, а что простым гражданам?

У государства есть две основные функции: обезопасить население от внешних и внутренних угроз и создать условие, чтобы люди могли эффективно работать. Но испуг и некомпетентность чиновников ВОЗ привели к стратегической ошибке. По их рекомендациям в большинстве стран введены строгие меры, которые не адекватны реальным угрозам, что привело к развалу мировой экономики. Мы и до COVID-19 жили в условиях как минимум трех глобальных эпидемий: СПИД-а, герпеса и малярии. Но никому не приходило в голову перекрывать сообщения и запирать людей в домах, под предлогом заботы об их безопасности. В ВОЗ, видимо, испугались внезапно вспыхнувшей эпидемии. А между тем из-за карантина прервались все экономические связи - прекратились поставки сырья и полуфабрикатов, выпуск продукции. Предприниматели остановили выплату работникам зарплаты, торговые сети остались без продаж. Из-за отсутствия денег у населения произошло сокращения спроса на товары и, как следствие, резкое сокращение налогов. А далее - закрытие банков и финансовый коллапс. Людей отправили на карантин. Часть их спасли от заражения и смерти. Но, оказавшись в самоизоляции, люди стали чаще болеть и умирать от инсульта и инфарктов, от неврозов и психозов, от диабета и ожирения, от малоподвижности и страха за свой бизнес и родных. Ежегодно в ДТП гибнет свыше 6 млн людей, но никому не приходит в голову запрещать людям выходить на улицу, ездить на машинах. Нельзя было останавливать промышленность, когда не работает производство и люди теряют работу, у населения исчезает возможность заработка. Супермаркеты не могут продавать товары, фирмы лишаются доходов, в бюджет не поступает прибыль и налоги. Резко сокращается ВВП, и экономика начинает умирать. Давно замечена четкая зависимость: если в стране уменьшается ВВП, то резко падает рождаемость и растет смертность.

Из создавшегося социально-экономического штопора есть только один путь - заново запустить производство. Но чтобы запустить производство и одновременно не подвергать население новому риску заражения, необходимо принять ряд безотлагательных мер. Во-первых, во всех супермаркетах, магазинах, аптеках, оптовых рынках отменить режим круглосуточной работы 24/7 и организовать поочередные санитарные дни не реже одного раза в неделю. А на всех работающих предприятиях один из выходных дней сделать скользящим (воскресенье – среда, воскресенье – четверг, воскресенье – пятница, воскресенье – понедельник). Работу на предприятиях начинать в разное время (в 7, 8, 9 и 10 часов), часть их перевести на работу во вторую смену и этим рассредоточить людей по времени. Это разгрузит пассажирский транспорт, уменьшит нагрузку на коммунальные службы, позволит сохранять социальную дистанцию. И наконец, необходимо приобретать или самим начинать выпускать качественные тесты. Используя некачественные тесты, мы пытаемся сэкономить копейки, теряя при этом миллионы. Качественные тесты позволят быстро отделить реально больных от других пациентов и снизить нагрузку на больницы.

Самое главное в условиях новой эпохи пандемии, - а по заверениям ученых и специалистов ВОЗ миру предстоит прожить в условиях коронавируса несколько лет, - уменьшить пенсионный возраст и отдать рабочие места молодым. Согласно данным Межгосударственного статистического комитета СНГ, на каждые тысячу человек в Азербайджане приходится 126 пенсионеров (в остальных странах намного больше). А по заявлению главы Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева, лечение одного тяжелобольного коронавирусом (пожилые тяжело его переносят) в Азербайджане обходится в 150 манатов в сутки. В год в Азербайджане на пенсию выходят 11400 человек, получая не менее 250 манатов в месяц каждый. Простой арифметический расчет (11400 человек х 250 манатов х 12 месяцев) показывает, что в год они получают 34,2 млн манатов. А если хотя бы половина из этих продолжающих работать пожилых людей (5700 человек) заболеет, то общие расходы превысят более чем в два раза сумму их пенсий: 5700 чел. х 150 ман. х 90 дней (три месяца лечения) = 76 950 000 ман.